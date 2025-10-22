Проект трехлетнего федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года.

В голосовании приняли участие 402 депутата: 323 поддержали законопроект, 79 воздержались.

В списке изменений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку решает все вопросы, связанные с обеспечением граждан необходимыми выплатами и защитой их интересов. Кроме того, он направлен на обеспечение обороноспособности страны и поддержку экономики в условиях санкций», – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ожидается, что налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

