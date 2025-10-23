Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» – из-за двух офсайдов и фола в атаке
На 10-й минуте матча FONBET Кубка России Иван Беликов замкнул прострел Сергея Пряхина, но главный судья Павел Шадыханов после разговора с видеоассистентом принял решение не засчитывать мяч из-за того, что автор голевой передачи получал мяч, находясь вне игры.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
На 12-й минуте забил уже сам Пряхин. Калининградцы забросили мяч к воротам со штрафного, до него никто из полевых не дотянулся, а голкипер Илья Лантратов отразил перед собой, после чего 22-летний полузащитник «Балтики» удачно сыграл на добивании.
Арбитр изучил повтор и зафиксировал фол в атаке: Кевин Андраде задел голову Евгения Морозова ногой в прыжке. Колумбиец получил желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
На 52-й забил Кевин Андраде, но рефери снова отменил взятие ворот – из-за офсайда.
«Впервые в истории «Ростех Арены» – три отмененных гола хозяев», – написала пресс-служба «Балтики».