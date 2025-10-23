Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 6-го тура.
«Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет в гостях с «Аль-Нажмой».
В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома.
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Хаземом».
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур
23 октября 14:55, SHG Arena
23 октября 15:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Не начался
23 октября 18:00, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
24 октября 14:45, Al Fateh Club Stadium
Не начался
24 октября 15:30, King Khalid Sport City Stadium
Не начался
24 октября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
25 октября 14:40, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
25 октября 14:55, SHG Arena
Не начался
25 октября 18:00, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
