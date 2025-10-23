  • Спортс
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
0

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 6-го тура.

«Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет в гостях с «Аль-Нажмой».

В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома.

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Хаземом».

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур

Высшая лига. 6 тур
23 октября 14:55, SHG Arena
Аль-Рияд
Не начался
Аль-Холуд
Высшая лига. 6 тур
25 октября 14:55, SHG Arena
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Не начался
Дамак

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
