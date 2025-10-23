Мэр Новороссийска посетил финальный этап женской Первой лиги: «Уверен, скоро прозвучат имена новых чемпионок, прославляющих родной город-герой. Поможем тем, кто еще не выбрал свой трудовой путь»
Мэр Новороссийска рассказал о планах по развитию женского футбола в городе.
В четверг Андрей Кравченко посетил турнир финального этапа женской Первой лиги по футболу. С 22 по 30 октября в Новороссийске проходят матчи с участием 12 команд – победителей и призеров межрегиональных соревнований.
«Тем, кто еще не выбрал свой трудовой путь, поможем в решении этого вопроса.
Женский футбол для спортсменок Новороссийска – это возможность проявить себя, реализовать свои амбиции и покорить спортивные вершины. В этом стремлении однозначно окажем поддержку.
Уже сейчас ведется строительство стадиона в селе Васильевка, который станет тренировочной базой для футболисток. Уверен, что в скором времени в этом виде спорта громко прозвучат имена новых чемпионок, прославляющих родной город-герой», – сказал Кравченко.
