Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.
«Динамо» Киев сыграет против «Самсунспора», «Шахтер» примет «Легию».
«Кристал Пэлас» встретится с АЕК Ларнака, «Ноа» – с «Университатя Крайова». «Фиорентина» в гостях сразится с «Рапид» Вена.
Лига конференций
2-й тур
23 октября 16:45, Альянц-Штадион
Не начался
23 октября 16:45, АФАС-стадион
23 октября 16:45, ХНК Риека
Не начался
23 октября 16:45, Ля Мено
23 октября 16:45, OPAP Arena
23 октября 16:45, Лаугардалсвеллур
Не начался
23 октября 16:45, Мейски
23 октября 16:45, стадион Фадиля Вокрри
23 октября 16:45, Филипп II
Не начался
23 октября 16:45, Гамла Уллеви
Не начался
23 октября 19:00, Мева Арена
23 октября 19:00, Национальный стадион
Не начался
23 октября 19:00, Европа Пойнт
23 октября 19:00, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Не начался
23 октября 19:00, Талла
Не начался
23 октября 19:00, Андрувстадион
Не начался
23 октября 19:00, Стадионул Ион Облеменко
Не начался
23 октября 19:00, Селхерст Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости