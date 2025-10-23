Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»

В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.

«Динамо » Киев сыграет против «Самсунспора », «Шахтер » примет «Легию».

«Кристал Пэлас » встретится с АЕК Ларнака, «Ноа» – с «Университатя Крайова». «Фиорентина » в гостях сразится с «Рапид» Вена.

Лига конференций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

