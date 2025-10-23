  • Спортс
  • Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»

В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.

«Динамо» Киев сыграет против «Самсунспора», «Шахтер» примет «Легию».

«Кристал Пэлас» встретится с АЕК Ларнака, «Ноа» – с «Университатя Крайова». «Фиорентина» в гостях сразится с «Рапид» Вена.

Лига конференций

2-й тур

Лига Конференций. 2 тур
23 октября 16:45, OPAP Arena
АЕК
Не начался
Абердин
Лига Конференций. 2 тур
23 октября 16:45, Мейски
Шахтер
Не начался
Легия
Лига Конференций. 2 тур
23 октября 19:00, Мева Арена
Майнц
Не начался
Зриньски
Лига Конференций. 2 тур
23 октября 19:00, Европа Пойнт
Линкольн
Не начался
Лех
Лига Конференций. 2 тур
23 октября 19:00, Талла
Шэмрок Роверс
Не начался
Целе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
