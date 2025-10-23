«Локомотив» 15 матчей не уступает в игровое время – с июля. Дальше – «Акрон» и «Зенит»
«Локомотив» не уступает в игровое время почти три месяца – 15 матчей.
Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Балтику» (2:1) в FONBET Кубке России.
Последним железнодорожников побеждал в игровое время ЦСКА – 1:2 в Кубке. Также армейцы обыгрывали «Локомотив» в этом же турнире по пенальти 1 октября. Больше никому в этом сезоне обыграть «Локо» не удавалось.
Следующие матчи московского клуба – против «Акрона» (26 октября) и «Зенита» (1 ноября).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
