  Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»
36

Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»

Генсек РФС заявил, что большинство федераций выступает за возвращение России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

– Количество стран, поддерживающих возвращение России, увеличилось или уменьшилось?

– Этот вопрос делится на две части – страны и федерации. Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях.

Дальше возникает вопрос – как технически организовать возвращение, и появляется давление политических властей на УЕФА в частности.

Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются, – рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoРФС
отстранение и возвращение России
logoМаксим Митрофанов
Политика
logoпремьер-лига Россия
