Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
В Лиге чемпионов проходят матчи 3-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
В среду «Реал» сразится дома с «Ювентусом», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Айнтрахтом», «Челси» встретится на своем поле с «Аяксом».
Лига чемпионов
3-й тур
22 октября 16:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Не начался
22 октября 16:45, Сан-Мамес
22 октября 19:00, Луи II
22 октября 19:00, Жозе Алваладе
22 октября 19:00, Дойче банк Парк
Не начался
22 октября 19:00, Стэмфорд Бридж
22 октября 19:00, Адзурри д′Италия
22 октября 19:00, Альянц Арена
22 октября 19:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
