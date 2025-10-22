  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
6

В Лиге чемпионов проходят матчи 3-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Реал» сразится дома с «Ювентусом», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Айнтрахтом», «Челси» встретится на своем поле с «Аяксом».

Лига чемпионов

3-й тур

Лига чемпионов. 3 тур
22 октября 16:45, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Карабах
Лига чемпионов. 3 тур
22 октября 19:00, Луи II
Монако
Не начался
Тоттенхэм
Лига чемпионов. 3 тур
22 октября 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
Аякс
Лига чемпионов. 3 тур
22 октября 19:00, Альянц Арена
Бавария
Не начался
Брюгге

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?3181 голос
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
