Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»

В Лиге чемпионов проходят матчи 3-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Реал » сразится дома с «Ювентусом », «Бавария примет «Брюгге », «Ливерпуль » сыграет в гостях с «Айнтрахтом», «Челси» встретится на своем поле с «Аяксом».

Лига чемпионов

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов