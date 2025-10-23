Хаманн о Виртце в «Ливерпуле»: «Флориан слишком хорош, чтобы потерпеть неудачу. Но гарантий нет – Верон пришел в АПЛ как лучший полузащитник и продержался всего сезон»

Дитмар Хаманн надеется, что Флориан Виртц сможет проявить себя в «Ливерпуле».

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (5:1) немецкий полузащитник сделал две голевые передачи.

«Я всегда говорю, что [Хуан Себастьян] Верон пришел в Премьер-лигу, по-моему, 20 с лишним лет назад, и продержался один сезон (Верон выступал за «МЮ» с 2001 по 2003 год, а затем перешел в «Челси», которому принадлежал до 2007-го – Спортс’‘). Он пришел как лучший полузащитник, так что нет никакой гарантии, что все получится, но я думаю, что Флориан слишком хорош, чтобы потерпеть неудачу, потому что он очень хороший игрок.

В «Байере » он привел команду к победе в чемпионате и Кубке. Очевидно, из-за большой суммы трансфера на его плечи лег большой груз. Надеюсь, вчерашний матч стал поворотным моментом.

Единственное, что я бы сказал, это то, что игры в Лиге чемпионов не требуют таких скоростей и физической силы, как в Премьер-лиге. Он должен показать такую же форму и в Премьер-лиге. Пока ему это не удалось, но кое-что у него получилось», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля ».