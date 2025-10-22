Аленичев о лимите: «У государственных спортшкол и секций нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, непонятные методики. В регионах не хватает полей, манежей»

Дмитрий Аленичев предложил Минспорту обратить внимание на инфраструктуру и школы.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях большой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор.

Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране – всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят.

В регионах не хватает футбольных полей, и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, то вопрос формата лимита отпадет сам собой», – сказал бывший полузащитник «Спартака », «Порту » и «Ромы» Аленичев .