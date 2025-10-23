Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»
Комментатор Роман Нагучев на улицах Мадрида спрашивал у прохожих – знают ли они Аршавина. Мужчина из Гонконга назвал Андрея «легендой».
– Не, ну видишь, я global star (мировая звезда – Спортс’‘), а не местечковый мадридский (улыбается).
– У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.
– Ну, во-первых, весь мир знает только меня – это раз.
– И Канчельскиса.
– И Канчельскиса отчасти.
– Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?
– Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].
– Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».
– Это только один год.
– Неважно. При живых Месси, Роналду, Хави, Иньесте, Лэмпарде, Джеррарде ты был шестым, Андрюх.
– Они, кстати, не были впереди меня. Эти все были ниже. Ну, там Торрес был, Иньеста, по-моему, Хави и вот эти двое.
Во-первых, это был всего один год. Но неважно – тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь.
Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global – в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше – только Англия. А Испания – шутка, не знаю, вставят это или нет, – это местечковая такая история.
– Ты бы мог быть послом мира. Ты бы хотел такого статуса большого?
– Никакого статуса я не хотел бы.
Я бы мог послом дружбы быть между Казахстаном и Россией, допустим, потому что я искренне люблю то время, когда я там был, меня там, думаю, любят, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России.