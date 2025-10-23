  • Спортс
Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»

Андрей Аршавин назвал себя самым популярным российским футболистом в мире.

Комментатор Роман Нагучев на улицах Мадрида спрашивал у прохожих – знают ли они Аршавина. Мужчина из Гонконга назвал Андрея «легендой».

– Не, ну видишь, я global star (мировая звезда – Спортс’‘), а не местечковый мадридский (улыбается).

– У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.

– Ну, во-первых, весь мир знает только меня – это раз.

– И Канчельскиса.

– И Канчельскиса отчасти.

– Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?

– Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].

– Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».

– Это только один год.

– Неважно. При живых Месси, Роналду, Хави, Иньесте, Лэмпарде, Джеррарде ты был шестым, Андрюх.

– Они, кстати, не были впереди меня. Эти все были ниже. Ну, там Торрес был, Иньеста, по-моему, Хави и вот эти двое.

Во-первых, это был всего один год. Но неважно – тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь.

Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global – в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше – только Англия. А Испания – шутка, не знаю, вставят это или нет, – это местечковая такая история.

– Ты бы мог быть послом мира. Ты бы хотел такого статуса большого?

– Никакого статуса я не хотел бы.

Я бы мог послом дружбы быть между Казахстаном и Россией, допустим, потому что я искренне люблю то время, когда я там был, меня там, думаю, любят, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Fonbet
