«Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба

Бваший вице-президент «Барселоны» заявил, что Лионель Месси зол на Жоана Лапорту.

Аргентинский нападающий в августе 2021 покинул каталонский клуб, не продливший с ним контракт.

«Мне известно от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень злы на [президента «Барсы»] Лапорту . Очень злы.

Говорилось о том, как это можно уладить с помощью барбекю, но уже было видно, что нет», – заявил Жорди Местре.

Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»