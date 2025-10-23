  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба
13

«Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба

Бваший вице-президент «Барселоны» заявил, что Лионель Месси зол на Жоана Лапорту.

Аргентинский нападающий в августе 2021 покинул каталонский клуб, не продливший с ним контракт.

«Мне известно от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень злы на [президента «Барсы»] Лапорту. Очень злы.

Говорилось о том, как это можно уладить с помощью барбекю, но уже было видно, что нет», – заявил Жорди Местре.

Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
logoИнтер Майами
Местре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Месси много получал, но более чем заслуживал этого, он многое дал «Барсе». Что бы мы ни сделали для Лионеля, этого будет мало». Бывший вице-президент «Барсы» о Лео
23сегодня, 20:14
Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)
249 сентября, 18:49
«Месси – лучший игрок в истории, он добился всего. Ямаль способен стать лучшим в мире – он гений и яркая личность». Лапорта о Лео и Ламине
2731 июля, 10:33
Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Лапорте (Гильем Балаге)
14727 февраля, 08:40
Главные новости
Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» прибавлял по ходу матча, наращивал темп и благодаря этому создавал моменты. Беллингем и Куртуа хорошо сыграли, Винисиус был хорош в моменте с голом»
17 минут назад
Тудор о 0:1 с «Реалом»: «Ювентус» заслужил хотя бы один гол, жаль, что мы не заработали очки. Каждый должен быть лидером, в этом мы немного не дотягиваем»
314 минут назад
«Реал» забил в 38 домашних матчах ЛЧ подряд после 0:3 с ЦСКА в 2018-м. До встречи с армейцами было 44 игры подряд с голами на «Бернабеу»
1338 минут назад
Салах не забивает за «Ливерпуль» 6 матчей, ассистов нет 5 игр
939 минут назад
Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»
1050 минут назад
«ПСЖ» лидирует в ЛЧ после 3 туров, «Бавария» – 2-я, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Барселона» – 9-я, «Ливерпуль» – 10-й, «Ювентус» – в зоне вылета
450 минут назад
У «Реала» 11 побед и 2:5 от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Барселона»
2656 минут назад
«Ливерпуль» разгромно победил после четырех поражений подряд – худшей серии с 2014 года
9сегодня, 21:05
Лига чемпионов. «Реал» победил «Ювентус», «Бавария разгромила «Брюгге», «Ливерпуль» забил 5 голов «Айнтрахту», «Челси» – «Аяксу», «Атлетик» обыграл «Карабах»
744сегодня, 20:59
«Бавария» выиграла все 12 матчей сезона с общим счетом 44:9
19сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о 5:1 с «Аяксом»: «Очень доволен игрой, «Челси» мог забить еще больше. Приятно, что молодые игроки пользуются своими шансами»
49 секунд назад
Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»
616 минут назад
Исака из-за травма паха заменили в перерыве матча с «Айнтрахтом». У форварда «Ливерпуля» 1 гол в 8 играх за клуб
419 минут назад
«Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93
223 минуты назад
Ван Дейк про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Я в футболе уже давно и не испытываю облегчения, но это победа, на которую можно опереться. Не хотим втягиваться в негатив вокруг»
131 минуту назад
Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой – дальше будет «Энфилд»
540 минут назад
«Монако» 23 раза ударил по воротам «Тоттенхэма», но не забил. Это антирекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta
148 минут назад
18-летний Эстевао – самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ. 19-летний Гиу удерживал рекорд чуть меньше получаса с «Аяксом»
454 минуты назад
У «Челси» 4 победы подряд после поражения от «Брайтона»
5сегодня, 21:01
Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя – я ошибся в выборе структуры, персонала»
9сегодня, 21:01