«Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба
Бваший вице-президент «Барселоны» заявил, что Лионель Месси зол на Жоана Лапорту.
Аргентинский нападающий в августе 2021 покинул каталонский клуб, не продливший с ним контракт.
«Мне известно от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень злы на [президента «Барсы»] Лапорту. Очень злы.
Говорилось о том, как это можно уладить с помощью барбекю, но уже было видно, что нет», – заявил Жорди Местре.
Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда «Барса» не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости