  • Река Фицрой, где водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032
19

Реку с крокодилами признали пригодной для соревнований по гребле на Играх-2032.

Летние Олимпийские игры пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года.

Правительство Квинсленда в марте предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. Эта река известна как место обитания гребнистых крокодилов. Ранее локация использовалась для тренировок гребцов перед различными турнирами. 

Ассоциация гребного спорта Австралии тогда выражала сомнения относительно выбора места для соревнований: «Хотя объект подходит для тренировок, он не проходил техническую экспертизу, которая подтвердила бы его пригодность для проведения соревнований национального или международного уровня. Справедливость и безопасность – ключевые критерии для площадки, принимающей старт такого масштаба и значения».

По информации издания ABC News, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел техническую экспертизу реки и подтвердил ее соответствие необходимым требованиям. 

«Фактически, теперь у нас есть зеленый свет на проведение здесь соревнований по гребле в 2032 году. Все данные собраны – больше нет никаких препятствий для проведения здесь спортивных состязаний», – заявил сенатор от штата Квинсленд Мэтт Канаван. 

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли сообщил, что власти региона возьмут под контроль популяцию крокодилов, чтобы минимизировать риски во время спортивных мероприятий.

Крокодилы сорвут греблю на Олимпиаде-2032 в Австралии? Там живет очень агрессивный вид

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ABC News
Олимпиада-2032
академическая гребля
животные и спорт
