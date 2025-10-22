«Динамо» вышло на «Зенит» в плей-офф Пути РПЛ Кубка, заняв 2-е место в группе с «Краснодаром». Команда Мусаева сыграет с «Оренбургом»
«Динамо» вышло в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Валерия Карпина разгромила «Крылья Советов» в заключительном туре группового этапа – 4:0.
Московский клуб набрал 11 очков и финишировал вторым. У «Краснодара» столько же баллов, но он находится выше благодаря результатам встреч, а также имеет игру в запасе. «Крылья» стали третьими, «Сочи» – четвертым.
Таким образом, в первом раунде плей-офф «Динамо» встретится с «Зенитом», а «Краснодар» – с «Оренбургом».
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
