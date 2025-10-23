«Сочи» – единственная команда РПЛ без побед в основное время в Кубке России
«Сочи» не выиграл ни одного матча Фонбет Кубка России в основное время.
В заключительном 6-м туре группового этапа Пути РПЛ команда Игоря Осинькина уступила «Краснодару» со счетом 0:3.
В сезоне-2025/26 «Сочи» проиграл 4 матча и дважды сыграл вничью, став единственной командой Мир РПЛ, не одержавшей ни одной победы в основное время на групповом этапе Кубка.
Единственную победу в текущем розыгрыше «Сочи» одержал по пенальти в кубковом матче с «Крыльями Советов» 13 августа.
«Сочи» занял последнее место в группе B, набрав 3 очка, и завершил выступление на турнире. Начинал сезон с командой тренер Роберт Морено.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости