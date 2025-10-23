Осинькин о 0:3 от «Краснодара»: «Сочи» был не сильнее соперника, но разгромом это назвать неуместно. При 0:1 создали много моментов и могли рассчитывать на ничью»

Игорь Осинькин не считает поражение от «Краснодара» разгромом.

«Сочи» уступил «Краснодару » со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Фразу «разгромно проиграть» можно употреблять, когда с самого начала матча большой счет. А мы при счете 0:1 создали много моментов и могли рассчитывать на ничью.

Понимаю, что мы не были сильнее соперника, но разгромом это назвать, наверное, неуместно», – сказал главный тренер «Сочи ».