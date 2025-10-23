Осинькин о 0:3 от «Краснодара»: «Сочи» был не сильнее соперника, но разгромом это назвать неуместно. При 0:1 создали много моментов и могли рассчитывать на ничью»
Игорь Осинькин не считает поражение от «Краснодара» разгромом.
«Сочи» уступил «Краснодару» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Фразу «разгромно проиграть» можно употреблять, когда с самого начала матча большой счет. А мы при счете 0:1 создали много моментов и могли рассчитывать на ничью.
Понимаю, что мы не были сильнее соперника, но разгромом это назвать, наверное, неуместно», – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости