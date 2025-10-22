«Айнтрахт» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Айнтрахтом» в 3-м туре Лиги чемпионов.
Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Лига чемпионов. 3 тур
22 октября 19:00, Дойче банк Парк
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
