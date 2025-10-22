  • Спортс
  • Тебас об отмене матча в США: «К «честности соревнований» апеллируют годами давившие на судей, руководителей. Ла Лига продолжит противостоять тем, кто стремится разрушить испанский футбол»
Тебас об отмене матча в США: «К «честности соревнований» апеллируют годами давившие на судей, руководителей. Ла Лига продолжит противостоять тем, кто стремится разрушить испанский футбол»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барсы» в США.

Встреча 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона», которая должна была состояться в Майами 20 декабря, отменена. Лига сообщила, что это случилось из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован».

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед, заявить о себе на мировом уровне и укрепить свое будущее.

Призыв защитить «традиции» апеллирует к узкому и провинциальному подходу, в то время как истинные традиции европейского футбола находятся под угрозой из-за решений институтов, которые год за годом разрушают национальные лиги, истинную движущую силу европейской футбольной индустрии, на фоне наивности и пассивности европейских лидеров, неспособных отличить второстепенное от важного.

К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искаженные истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента.

А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас, – была просто предлогом для прекращения проекта.

Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех.

Ла Лига продолжит работать серьезно и убежденно, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость.

Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал президент Ла Лиги Тебас.

Напомним, ранее защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о матче в США: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях». Тебас ответил ему: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров». Дани выступил еще раз: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится».

Отменили матч Ла Лиги в США – что, сработал протест?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Хавьера Тебаса в X
