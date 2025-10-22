  • Спортс
Абрамович не планирует покупать ни «Галатасарай», ни любой другой клуб («Mash на спорте»)

Роман Абрамович не планирует покупать ни «Галатасарай», ни любой другой клуб.

Об этом телеграм-каналу «Mash на спорте» рассказал источник из окружения российского миллиардера.

По словам источника, после продажи «Челси» Абрамович ни разу не посещал футбольные матчи и ни в каком виде не вел переговоров о покупке не только турецкого, но и какого-либо другого клуба.

Ранее в СМИ писали о том, что Абрамович собирается приобрести контрольный пакет акций «Галатасарая».

«Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб», – сказал представитель бизнесмена.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Mash на спорте»
