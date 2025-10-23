«Спартак» поздравил Мельникову с золотой медалью ЧМ: «Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍»

«Спартак» поздравил Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Последний раз российская гимнастка и болельщица красно-белых выступала на ЧМ в 2021 году, где также взяла золото – с тех пор россияне не участвовали в чемпионатах мира из-за отстранения.

«Искренне поздравляем невероятную и безумно талантливую Ангелину Мельникову . Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍» – говорится в сообщении «Спартака » в соцсетях.

Фото: instagram.com/fcsm_official

