Мостовой не считает «Локомотив» народной командой: «В СССР они играли в Первой лиге. Мы только в России услышали о таком клубе. Сравните, сколько чемпионств у «Спартака», а сколько у них»
Александр Мостовой не считает «Локомотив» народной командой.
«В одно время поднимали тему футбольной столицы. Там «Спартак» выиграл. Здесь то же самое.
Ну какой «Локомотив»? Это все глупости. Они должны получать удовольствие от борьбы за чемпионство – все. В Советском Союзе они играли в Первой лиге. Мы только в России услышали про такую команду.
Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости