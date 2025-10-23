Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»
В Лиге Европы пройдут матчи 3-го тура.
ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс».
«Ноттингем Форест» примет «Порту», «Бетис» встретится с «Генком», «Сельта» – с «Ниццей». «Фенербахче» встретится со «Штутгартом».
Лига Европы
3-й тур
23 октября 14:30, Фейеноорд
Не начался
23 октября 16:45, Ред Булл Арена
Не начался
23 октября 16:45, Шюкрю Сараджоглу
Не начался
23 октября 16:45, Национальный стадион
23 октября 16:45, Де Аделарсхорст
Не начался
23 октября 16:45, Люминус Арена
23 октября 16:45, Групама Стэдиум
23 октября 16:45, Стадион Мунисипал де Брага
Не начался
23 октября 16:45, Бранн
23 октября 19:00, Олимпийский стадион
Не начался
23 октября 19:00, Ванкдорф
23 октября 19:00, Селтик Парк
23 октября 19:00, Пьер Моруа
23 октября 19:00, Городской стадион Бачка-Топола
Не начался
23 октября 19:00, Новый Стадион Мальме
Не начался
23 октября 19:00, Сити Граунд
Не начался
23 октября 19:00, Балаидос
23 октября 19:00, Europa-Park Stadion
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
