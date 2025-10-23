  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»
0

Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»

В Лиге Европы пройдут матчи 3-го тура.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс».

«Ноттингем Форест» примет «Порту», «Бетис» встретится с «Генком», «Сельта» – с «Ниццей». «Фенербахче» встретится со «Штутгартом». 

Лига Европы

3-й тур

Лига Европы. 3 тур
23 октября 16:45, Люминус Арена
Генк
Не начался
Бетис
Лига Европы. 3 тур
23 октября 16:45, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Базель
Лига Европы. 3 тур
23 октября 16:45, Бранн
Бранн
Не начался
Рейнджерс
Лига Европы. 3 тур
23 октября 19:00, Ванкдорф
Янг Бойз
Не начался
Лудогорец
Лига Европы. 3 тур
23 октября 19:00, Селтик Парк
Селтик
Не начался
Штурм
Лига Европы. 3 тур
23 октября 19:00, Пьер Моруа
Лилль
Не начался
ПАОК
Лига Европы. 3 тур
23 октября 19:00, Балаидос
Сельта
Не начался
Ницца
Лига Европы. 3 тур
23 октября 19:00, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Не начался
Утрехт

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
