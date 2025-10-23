Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»

В Лиге Европы пройдут матчи 3-го тура.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс».

«Ноттингем Форест» примет «Порту», «Бетис» встретится с «Генком», «Сельта» – с «Ниццей». «Фенербахче» встретится со «Штутгартом».

Лига Европы

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

