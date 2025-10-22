«Барселона» подаст еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»

«Барселона» снова попытается добиться отмены дисквалификации Ханс-Дитера Флика.

Напомним, главный тренер «блауграны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) за возмущения судейскими решениями. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сегодня отклонил апелляцию каталонцев.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» снова попытается обжаловать дисквалификацию немецкого специалиста и обратится в апелляционный комитет RFEF.

26 октября «Барселона » сыграет с «Реалом » в рамках 10-го тура Ла Лиги . Флик должен пропустить этот матч.