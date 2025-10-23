  • Спортс
  • Артета вошел в десятку тренеров, дольше всех работавших в одном клубе в АПЛ, рекорд – у Венгера. «Канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии при испанце почти за 6 лет
8

Артета вошел в десятку тренеров, дольше всех работавших в одном клубе в АПЛ, рекорд – у Венгера. «Канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии при испанце почти за 6 лет

Лишь 9 тренеров работали в одном клубе в АПЛ дольше, чем Микель Артета.

Испанец возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. За это время под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Англии и один раз победила в Кубке Англии.

Артету по продолжительности работы в одном клубе в Премьер-лиге опережают:

1. Арсен Венгер – 21 год и 8 месяцев в «Арсенале».

2. Алекс Фергюсон – 20 лет и 11 месяцев в «Манчестер Юнайтед».

3. Дэвид Мойес – 11 лет и 3 месяца в «Эвертоне».

4. Пеп Гвардиола – 9 лет и 3 месяца в «Манчестер Сити».

5. Юрген Клопп – 8 лет и 8 месяцев в «Ливерпуле».

6. Джо Киннэйр – 6 лет и 11 месяцев в «Уимблдоне».

7. Харри Реднапп – 6 лет и 9 месяцев в «Вест Хэме».

8. Рафаэль Бенитес – 5 лет и 11 месяцев в «Ливерпуле».

9. Алан Кербишли – 5 лет и 11 месяцев в «Чарльтоне».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
