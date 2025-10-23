Артета вошел в десятку тренеров, дольше всех работавших в одном клубе в АПЛ, рекорд – у Венгера. «Канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии при испанце почти за 6 лет
Лишь 9 тренеров работали в одном клубе в АПЛ дольше, чем Микель Артета.
Испанец возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. За это время под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Англии и один раз победила в Кубке Англии.
Артету по продолжительности работы в одном клубе в Премьер-лиге опережают:
1. Арсен Венгер – 21 год и 8 месяцев в «Арсенале».
2. Алекс Фергюсон – 20 лет и 11 месяцев в «Манчестер Юнайтед».
3. Дэвид Мойес – 11 лет и 3 месяца в «Эвертоне».
4. Пеп Гвардиола – 9 лет и 3 месяца в «Манчестер Сити».
5. Юрген Клопп – 8 лет и 8 месяцев в «Ливерпуле».
6. Джо Киннэйр – 6 лет и 11 месяцев в «Уимблдоне».
7. Харри Реднапп – 6 лет и 9 месяцев в «Вест Хэме».
8. Рафаэль Бенитес – 5 лет и 11 месяцев в «Ливерпуле».
9. Алан Кербишли – 5 лет и 11 месяцев в «Чарльтоне».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости