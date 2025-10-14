Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»

Сергей Семак считает, что действия арбитров не позволили «Зениту» защитить титул.

Команда Семака шесть раз подряд становилась чемпионом России, но в сезоне-2024/25 Мир РПЛ выиграл «Краснодар», петербуржцы стали вторыми.

«В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло.

Мое мнение тоже не может быть объективным, кто-то считает по-другому», – отметил главный тренер «Зенита ».

Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»