Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»
Сергей Семак считает, что действия арбитров не позволили «Зениту» защитить титул.
Команда Семака шесть раз подряд становилась чемпионом России, но в сезоне-2024/25 Мир РПЛ выиграл «Краснодар», петербуржцы стали вторыми.
«В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло.
Мое мнение тоже не может быть объективным, кто-то считает по-другому», – отметил главный тренер «Зенита».
Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
