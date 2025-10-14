  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»
22

Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»

Сергей Семак считает, что действия арбитров не позволили «Зениту» защитить титул.

Команда Семака шесть раз подряд становилась чемпионом России, но в сезоне-2024/25 Мир РПЛ выиграл «Краснодар», петербуржцы стали вторыми.

«В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло.

Мое мнение тоже не может быть объективным, кто-то считает по-другому», – отметил главный тренер «Зенита».

Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoсудьи
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак об ужесточении лимита: «Почему «Зенит» был неконкурентоспособен в ЛЧ? У нас там играли Шамкин, Прохин, это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?»
135сегодня, 14:22
Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»
223сегодня, 10:59
Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
38сегодня, 10:01
Главные новости
Мостовой о работе в сборной Сербии: «С какого хрена меня должны туда позвать? Хотя есть люди, которые не знают, как по мячу ударить, но они почему-то все в футболе»
47 минут назад
Россия играет с Боливией в товарищеском матче. Кисляк, Сергеев, Миранчук, Агкацев – в составе. Онлайн-трансляция
13322 минуты назадLive
Кутепов предпочел Глушакова Мостовому: «Денис был капитаном «Спартака», с ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба»
2048 минут назад
«Химки» должны Джикии 58 млн рублей, Заболотному – 48, Садыгову-младшему – 19, Артиге – 34, Талалаеву – 1,8, сыну Черчесова – 604 тысячи. Общий долг клуба – почти 700 млн
43сегодня, 16:21
«МЮ» может продлить контракт с Каземиро при существенном снижении зарплаты. 33-летний хавбек получает около 300 000 фунтов в неделю (MEN)
12сегодня, 16:02
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии
25сегодня, 14:55
Португальцы в «Интере»: Фигу, Куарежма – вспомните других?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. Бразилия проиграла Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Норвегия против Новой Зеландии
18сегодня, 16:00Live
Алексей Миранчук – капитан сборной России в матче с Боливией. Кисляк, Агкацев, Садулаев, Сергеев и Дивеев – в старте
33сегодня, 15:44
Черчесов пошутил о столетии «Зенита»: «Семак-то знает, что это такое. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас – два»
35сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Сан-Лоренсо» бросали яйца, кричали оскорбления и пытались прорваться в штаб-квартиру к президенту, требуя его отставки за взятки. Полиция разгоняла толпу водометами
6 минут назад
Черчесов о «Легии»: «Сказал игрокам: кто через две недели не будет владеть русским, играть не будет в старте. Капитан приходит, говорит, что все поняли, будем стараться, но две недели мало»
620 минут назад
Тренер Боливии – фанат Дзюбы: «Со времен ЧМ-2018». Защитник «Акрона» Фернандес привозил ему футболку форварда
124 минуты назадВидео
Талалаев о сравнении с Моуринью: «Ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? Вот именно, а у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу»
730 минут назад
Глава израильской федерации о Моссаде на игре с Италией: «Не отвечаю на это. Везде чувствуем себя в безопасности – благодаря сопровождающим и сотрудничеству с местными службами»
2сегодня, 16:18
«Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)
9сегодня, 15:59
«Проблемы «Зенита» не в Семаке. Когда тренер 6 лет дает результат, а на 7-й сезон занимает 2-е место, а не 12-е, это не провал. Что ему не хватает эмоций – глупости». Лепехин о петербуржцах
12сегодня, 15:54
Экс-арбитр Захаров: «Надо ужесточать наказания за безобразнейшее судейство и предвзятое – у нас и такое иногда появляется. Есть вещи, за которые стоит пожизненно отстранять, как в хоккее»
5сегодня, 15:35
Слишкович об увольнении из «Оренбурга»: «Если бы мы заранее знали, что клуб вернется в РПЛ, принимали бы соответствующие решения. Но, боже мой, это жизнь, это футбол!»
сегодня, 15:13
«На русском плохо разговаривают даже некоторые отечественные тренеры. Основные фразы и матерные слова все равно выучат». Булыкин против пункта про русский язык в контрактах иностранцев
3сегодня, 14:58