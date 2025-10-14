Единая лига ВТБ. «Енисей» сыграет с УНИКСом, «Уралмаш» примет «Автодор»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» примет УНИКС, «Уралмаш» встретится с «Автодором».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 3-0, МБА-МАИ – 3-1, Локомотив-Кубань – 3-1, Автодор – 2-1, ЦСКА – 2-1, Бетсити Парма – 2-2, Зенит – 1-2, Уралмаш – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-3, Енисей – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
