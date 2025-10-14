Единая лига ВТБ. «Енисей» сыграет с УНИКСом, «Уралмаш» примет «Автодор»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» примет УНИКС, «Уралмаш» встретится с «Автодором ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 3-0, МБА-МАИ – 3-1, Локомотив-Кубань – 3-1, Автодор – 2-1, ЦСКА – 2-1, Бетсити Парма – 2-2, Зенит – 1-2, Уралмаш – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-3, Енисей – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.