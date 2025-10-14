Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Экс-гимнаст Александр Дитятин ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Дитятин – трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Единственный гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх: на Олимпиаде 1980 года завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. С этим результатом он вошел в книгу рекордов Гиннесса.

С 2002 года Дитятин заведовал кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

«Александр Николаевич – гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников», – написал ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов.