РФС учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока

Российский футбольный союз учредил клуб имени Сергея Семака.

Сегодня в Москве прошла общероссийская тренерская конференция.

Сообщается, что РФС создал символический клуб, в который будут попадать спортсмены, завоевавшие титул чемпиона России в роли и игрока, и тренера.

На момент создания клуба главный тренер «Зенита» является единственным его представителем.

В качестве футболиста Семак становился чемпионом России с ЦСКА, а также по два раза с «Рубином» и «Зенитом». Будучи тренером, специалист стал шестикратным чемпионом страны с сине-бело-голубыми.

