РФС учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока
Российский футбольный союз учредил клуб имени Сергея Семака.
Сегодня в Москве прошла общероссийская тренерская конференция.
Сообщается, что РФС создал символический клуб, в который будут попадать спортсмены, завоевавшие титул чемпиона России в роли и игрока, и тренера.
На момент создания клуба главный тренер «Зенита» является единственным его представителем.
В качестве футболиста Семак становился чемпионом России с ЦСКА, а также по два раза с «Рубином» и «Зенитом». Будучи тренером, специалист стал шестикратным чемпионом страны с сине-бело-голубыми.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
