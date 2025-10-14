РФС учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока

Российский футбольный союз учредил клуб имени Сергея Семака.

Сегодня в Москве прошла общероссийская тренерская конференция.

Сообщается, что РФС создал символический клуб, в который будут попадать спортсмены, завоевавшие титул чемпиона России в роли и игрока, и тренера.

На момент создания клуба главный тренер «Зенита » является единственным его представителем.

В качестве футболиста Семак становился чемпионом России с ЦСКА , а также по два раза с «Рубином » и «Зенитом». Будучи тренером, специалист стал шестикратным чемпионом страны с сине-бело-голубыми.