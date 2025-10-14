  • Спортс
  Ларионов-младший о критике на фоне 3 очков в 14 матчах: «Не знаю, где читать: на телефоне ESPN, но про КХЛ они не говорят. Буду забивать и отдавать – ничего хорошего не скажут»
Игорь Ларионов-младший отреагировал на критику своей игры.

В этом сезоне нападающий СКА набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 2» в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Хоккеист выигрывает в среднем 27,4% вбрасываний. Среднее игровое время – 13:40.

«Я вообще ничего не читаю. Я даже не знаю, где читать. У меня в телефоне ESPN, но они про КХЛ не говорят. Работа экспертов – говорить. В том году, когда я набирал очки в каждой игре, никто ничего хорошего не говорил.

Я знаю, если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет. Буду не забивать и не отдавать, тоже ничего хорошего скажут.

Я понимаю, что мог бы набрать больше очков. Если посмотреть все игры, чуть больше везения, и могло бы быть не три очка, а шесть или семь. Поэтому для меня это не принципиально.

Два удачных матча в плане очков, и все нормально будет. Два-три года назад я за три матча набрал 10 очков. Тогда тоже много говорили, а потом за три матча все все забыли», – сказал Игорь Ларионов-младший.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
