Россия не проигрывает 21 матч – с 2021 года

Сборная России не проигрывает почти четыре года.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Боливию (3:0) в BetBoom товарищеском матче. 10 октября был обыгран Иран – 2:1.

Серия сборной без поражений достигла 21 игры. В последний раз россияне уступали 14 ноября 2021 года – Хорватии (0:1).

Следует отметить, что Россия проигрывала Египту U23 в 2023 году со счетом 1:2, но этот матч, как и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами), РФС считает неофициальными, а потому они в данном случае не учитываются.