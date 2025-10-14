  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «Белявский уже неконкурентоспособен. Его «позиция» – сотрясание воздуха в информационном поле». Вайцеховская об отказе гимнаста выступать без флага
10

«Белявский уже неконкурентоспособен. Его «позиция» – сотрясание воздуха в информационном поле». Вайцеховская об отказе гимнаста выступать без флага

Елена Вайцеховская высказалась об отказе Белявского выступать без флага России.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не будет соревноваться в нейтральном статусе.

«Позиция Давида Белявского не участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе могла бы выглядеть серьезно, если бы не ряд нюансов. Белявскому 33. На недавнем чемпионате России он был вторым на коне с результатом 13,833 (сложность комбинации 5,3). Попал в финал на брусьях, но там все было как-то совсем печально в плане места и результата.

Если сопоставить баллы с теми, что гимнасты демонстрировали год назад на ОИ в Париже, на коне Давид гипотетически мог бы стать в финале восьмым. Но именно гипотетически: в квалификации финал закрылся результатом 14,766. Да и сложность нынешних программ сейчас лежит в диапазоне 6,4-6,9. То есть в рамках любого мало-мальски серьезного старта Белявский уже абсолютно неконкурентоспособен.

И сразу, как ни печально это констатировать, становится очевидно, что высказанная спортсменом «позиция» – не что иное, как сотрясание воздуха в информационном поле. Очень легко высказываться, когда на кону стоит не твоя спортивная жизнь. Поэтому расставлять акценты в стиле «ах, какой молодец!» я бы точно не стала», – написала журналист Вайцеховская.

«Белявский прав. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе». Родионенко об отказе гимнаста выступать без флага

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoДавид Белявский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин
19 минут назад
«Белявский прав. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе». Родионенко об отказе гимнаста выступать без флага
20сегодня, 06:24
Российские гимнасты прибыли в Индонезию для участия в чемпионате мира
2сегодня, 06:17
Кабаева о выступлении россиянок на клубном ЧМ: «Девочки показали замечательный результат. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы»
вчера, 18:12
Валентина Родионенко: «Наши спортсмены сегодня улетели на чемпионат мира. Настрой у них хороший, будут делать то, на что они готовы»
3вчера, 16:20
Россиянки стали вторыми в общем зачете клубного ЧМ по художественной гимнастике
1вчера, 13:36
«Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция». Роднина о решении гимнаста Белявского не получать нейтральный статус
17вчера, 12:31
Израиль обжаловал в CAS недопуск гимнастов на чемпионат мира в Индонезии
41вчера, 12:23
Мельникова хочет усложнить программу на ЧМ: «Будет сложность, будет чистое исполнение – будут и медали, наверное»
вчера, 10:49
Белявский пока не планирует завершать карьеру: «Посмотрим, как у меня будет со здоровьем, насколько смогу подготовиться. Будем пробовать»
вчера, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00