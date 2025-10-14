«Белявский уже неконкурентоспособен. Его «позиция» – сотрясание воздуха в информационном поле». Вайцеховская об отказе гимнаста выступать без флага

Елена Вайцеховская высказалась об отказе Белявского выступать без флага России.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не будет соревноваться в нейтральном статусе.

«Позиция Давида Белявского не участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе могла бы выглядеть серьезно, если бы не ряд нюансов. Белявскому 33. На недавнем чемпионате России он был вторым на коне с результатом 13,833 (сложность комбинации 5,3). Попал в финал на брусьях, но там все было как-то совсем печально в плане места и результата.

Если сопоставить баллы с теми, что гимнасты демонстрировали год назад на ОИ в Париже, на коне Давид гипотетически мог бы стать в финале восьмым. Но именно гипотетически: в квалификации финал закрылся результатом 14,766. Да и сложность нынешних программ сейчас лежит в диапазоне 6,4-6,9. То есть в рамках любого мало-мальски серьезного старта Белявский уже абсолютно неконкурентоспособен.

И сразу, как ни печально это констатировать, становится очевидно, что высказанная спортсменом «позиция» – не что иное, как сотрясание воздуха в информационном поле. Очень легко высказываться, когда на кону стоит не твоя спортивная жизнь. Поэтому расставлять акценты в стиле «ах, какой молодец!» я бы точно не стала», – написала журналист Вайцеховская .

