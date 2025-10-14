Семак о словах Дегтярева: «Много кто не знает меня, это не проблема. Меня ничего не задевает»

Сергей Семак отреагировал на слова Михаила Дегтярева.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема.

Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение», – сказал главный тренер «Зенита ».