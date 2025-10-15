Капризов набрал 1+1 в матче с «Далласом» при полезности «минус 2». У него 9 очков в 4 играх в сезоне НХЛ – делит лидерство в гонке бомбардиров с Айкелом
Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Далласом» при полезности «минус 2».
Форвард «Миннесоты» был признан третьей звездой матча со «Старс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 28-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 4 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом (9 очков в 4 играх, 4+5).
Сегодня Кирилл (24:42, 5:25 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». У него 6 бросков в створ и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
