Капризов набрал 1+1 в матче с «Далласом» при полезности «минус 2». У него 9 очков в 4 играх в сезоне НХЛ – делит лидерство в гонке бомбардиров с Айкелом

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Далласом» при полезности «минус 2».

Форвард «Миннесоты» был признан третьей звездой матча со «Старс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 28-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 4 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом «Вегаса » Джеком Айкелом (9 очков в 4 играх, 4+5).

Сегодня Кирилл (24:42, 5:25 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». У него 6 бросков в створ и 2 потери.