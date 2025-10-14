Максим Траньков: «Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе»
Максим Траньков признался, что не читает комментарии на Спортсе’‘.
Об этом он сказал во время эфира Гран-при среди юниоров на Первом канале, где комментировал короткую программу у пар вместе с Василием Соловьевым.
Соловьев: Откуда в тебе столько позитива? Вот сидит Траньков, прям светится.
Траньков: Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе, – отметил фигурист.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
