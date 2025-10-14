Максим Траньков: «Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе»

Максим Траньков признался, что не читает комментарии на Спортсе’‘.

Об этом он сказал во время эфира Гран-при среди юниоров на Первом канале, где комментировал короткую программу у пар вместе с Василием Соловьевым.

Соловьев: Откуда в тебе столько позитива? Вот сидит Траньков, прям светится.

Траньков: Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе, – отметил фигурист.