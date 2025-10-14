Семак об ужесточении лимита: «Почему «Зенит» был неконкурентоспособен в ЛЧ? У нас там играли Шамкин, Прохин, это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?»
Сергей Семак не понимает смысл ужесточения лимита на легионеров.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».
«Даже в ФНЛ найти одного футболиста до 21 года тяжело. Искусственно вводили, никто не заиграл.
Скажу на нашем примере. Почему мы были неконкурентоспособны в Лиге чемпионов? У нас там играли Шамкин, Прохин. Это пошло им на пользу? Нет.
Зачем такой лимит?» – сказал главный тренер «Зенита».
Семак об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Если цель увеличить число российских игроков, это одна история. Если хотим сделать лигу сильнее – другая»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
