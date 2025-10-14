Мостовой о Мусаеве на общероссийской конференции тренеров: «Как он может там выступать? Он же в футбол не играл! Странно, что меня не позвали, я получил лицензию»

Александр Мостовой не понимает, почему его не позвали на тренерскую конференцию.

Сегодня в Москве прошла общероссийская тренерская конференция. Одним из приглашенных участников был главный тренер «Краснодара ».

«Первый раз слышу, что сегодня проводилась общероссийская тренерская конференция. Странно, что меня не позвали. Там даже Мусаев выступал? Очень странно. Он же в футбол не играл! Как он может выступать?

С одной стороны, ничего удивительного нет [что меня не позвали], ведь я уже 20 лет как закончил карьеру. А с другой стороны, я получил тренерскую лицензию. Могли бы и пригласить. У меня голов за карьеру больше, чем волос на голове у людей, которые всю жизнь смотрели футбол с самолета. У нас немного людей, которые столько лет отдали футболу. И как отдали! Мало кто еще в Советском Союзе более 10 лет за границей отыграл.

О чем бы рассказал на конференции? Мне интереснее было бы послушать и посмотреть, что и как. Все вот эти темы – лимит, изучение русского языка иностранцами, развитие молодежи – я слышал лет 30 назад. Все давным-давно придумано. Что-то новое могут узнать люди, которые не играли в футбол. Таких, к счастью, немного, но они есть», – сказал бывший полузащитник сборной России.