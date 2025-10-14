Роналду установил мировой рекорд по голам в отборах на ЧМ. У Криштиану 41 мяч, он обошел Руиса из Гватемалы

Криштиану Роналду стал рекордсменом по голам в квалификации ЧМ.

40-летний форвард сборной Португалии сравнял счет в игре в Венгрией на 22-й минуте и вывел свою команду вперед в добавленное к первому тайму время.

Это 40-й и 41-й мячи Роналду в отборочных турнирах. Он обогнал Карлоса Руиса из Гватемалы (39), который удерживал рекорд с 6 сентября 2016 года.

