Сборная ЮАР вышла на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории и впервые с 2010 года
Сборная ЮАР возвращается на чемпионат мира.
Команда Уго Броса выиграла отборочную группу С в африканском квалификационном турнире, набрав 18 очков, и сыграет на ЧМ-2026, который продйет в США, Канаде и Мексике.
Сборная ЮАР выступит на ЧМ впервые с 2010 года, когда Южно-Африканская Республика принимала турнир. В общей сложности команда сыграет на чемпионате мира в четвертый раз.
Нигерия финишировала второй в группе, ее будущее зависит от результатов команд, занимающих вторые места в остальных группах. Лучшие четыре команды сыграют в плей-офф и определят участника межконтинентальных стыковых матчей от Африки.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
