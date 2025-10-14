  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная ЮАР вышла на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории и впервые с 2010 года
43

Сборная ЮАР вышла на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории и впервые с 2010 года

Сборная ЮАР возвращается на чемпионат мира.

Команда Уго Броса выиграла отборочную группу С в африканском квалификационном турнире, набрав 18 очков, и сыграет на ЧМ-2026, который продйет в США, Канаде и Мексике.

Сборная ЮАР выступит на ЧМ впервые с 2010 года, когда Южно-Африканская Республика принимала турнир. В общей сложности команда сыграет на чемпионате мира в четвертый раз.

Нигерия финишировала второй в группе, ее будущее зависит от результатов команд, занимающих вторые места в остальных группах. Лучшие четыре команды сыграют в плей-офф и определят участника межконтинентальных стыковых матчей от Африки.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoсборная ЮАР по футболу
logoЧМ-2026
logoЧМ-2010
logoСборная Нигерии по футболу
logoквалификация ЧМ Африка
Уго Брос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия уступила Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Норвегия не выиграла у Новой Зеландии
214 минуты назад
Россия громит Боливию в товарищеском матче. 3:0 – у Сергеева гол и пас, Садулаев и Миранчук тоже забили. Онлайн-трансляция
36333 минуты назадLive
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания принимает Болгарию, Италия играет с Израилем, Португалия против Венгрии
3713 минут назадLive
Неймара весной предлагали «Интеру» – миланцы отказались из-за проблем форварда со здоровьем. Агент снова свяжется с ними и с «Наполи» в январе
517 минут назад
В «Реале» верят в возвращение Карвахаля и Трента к игре с «Барселоной». Точно пропустят класико только Рюдигер и Менди
839 минут назад
«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Боксер Лебедев придумал кричалку про красно-белых после поражения от ЦСКА
4740 минут назад
Семак про возможное увольнение: «Для меня мир не закончится, это для вас закончится, некого будет критиковать. Футбол – это только часть жизни»
27сегодня, 17:52
Быстров о «Зените»: «Игры как не было, так и нет. Неудачно вошли в повторный столетний сезон. Жерсон не показал игру даже на миллион евро»
12сегодня, 17:43
Нванери за 85 млн евро – самый дорогой игрок без матчей за сборную. Тель – 2-й, Гиттенс – 3-й, Каррерас – 5-й, Шевалье – 10-й (CIES)
10сегодня, 17:43
Агент Сафонов: «Спартак» – самая популярная команда России, но по выкрикам с трибун нет никого популярнее «Зенита». Во всех городах кричат: «Зенит» – позор российского футбола»
43сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек
3 минуты назад
Васильев о норвежском паспорте Хайкина: «У нас свободная страна. Век спортсмена короток, хочется выступать на международных турнирах. Осуждать не стоит, главное, чтобы не высказывались негативно про Родину»
8 минут назад
Станислав Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть. Знаний не было, я не смог довести команду до чемпионства»
710 минут назад
Испания – Болгария. Педри, Мерино, Баэна играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Португалия – Венгрия. Роналду, Бруну, Бернарду играют. Онлайн-трансляция
213 минут назадLive
Латвия – Англия. Кейн, Сака, Стоунз играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Италия – Израиль. Тонали, Ретеги, Доннарумма играют. Онлайн-трансляция
113 минут назадLive
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
225 минут назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 23 сборные из 48
3835 минут назад
Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России – Боливии в 50-м матче. Хавбек сравнялся с Мостовым и Кирьяковым
752 минуты назад