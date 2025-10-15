19

Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд

Александр Овечкин повторил личный антирекорд, не забив в первых 4 играх сезона.

Капитан «Вашингтона» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ).

В 4 играх текущего сезона на счету 40-летнего россиянина 2 (0+2) очка.

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Эта регулярка стала 3-й, когда он оставался без голов в 4 стартовых играх. 

В список также входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх). 

За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 897 шайб в 1495 играх. Это лучший результат в истории НХЛ, рекорд Уэйна Гретцки был побит в прошлом сезоне.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: StatMuse
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин против «Тампы»: 3 броска, 3 хита за 18:33 (5:18 – в большинстве). У него 0+2 в 4 играх
1сегодня, 02:13
Главные новости
Овечкин провел 1495-й матч в регулярках НХЛ и делит 25-е место в истории с Хаусли
51 минуту назад
У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана – 1-я в истории НХЛ с таким результатом
7сегодня, 03:10
Кучеров сделал передачу в матче с «Вашингтоном» – 997-е очко в регулярках НХЛ. У форварда «Тампы» 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
4сегодня, 02:56
Демидов забил и сделал передачу в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У форварда «Монреаля» 1+2 в 4 играх
9сегодня, 02:43Видео
Овечкин против «Тампы»: 3 броска, 3 хита за 18:33 (5:18 – в большинстве). У него 0+2 в 4 играх
1сегодня, 02:13
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Тампу», «Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону», «Даллас» против «Миннесоты», «Питтсбург» в гостях у «Анахайма»
249сегодня, 01:54Live
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
вчера, 22:00Тесты и игры
Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки
4вчера, 21:20
Галлан о том, что «Шанхай» – 1-й на Западе, а СКА – 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб. Я больше переживаю за свою команду. Последние 10 матчей сыграли здорово»
10вчера, 20:59
«Монреаль» продлил контракты с Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет
1вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Свечков остался без очков в первых 4 матчах на старте сезона НХЛ. У форварда «Нэшвилла» 2 броска, «+1» и 56% на точке за 14:30 против «Торонто»
11 минут назад
Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по победным голам (64), обогнав Кеона. Рекорд у Сундина (79)
36 минут назад
Шестеркин – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном» (0:2): 20 сэйвов из 21. Второй гол «Рейнджерс» пропустили в пустые ворота
2сегодня, 02:00
Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»
2вчера, 21:57
Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»
вчера, 21:44
Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»
1вчера, 21:31
Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Нам не хватило одного гола. Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм»
3вчера, 20:26
Ги Буше: «Атака «Авангарда» строится в том числе на защитниках. В современном хоккее, включая НХЛ, так – если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную оборону»
1вчера, 20:14
Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой – потеряли первого центра. Этого лучше не делать»
вчера, 19:59
Гру о 5:8: «Когда даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует»
6вчера, 19:52