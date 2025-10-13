  • Спортс
  Победа 204-й ракетки мира на «Мастерсе», Фареры впервые выиграли три матча подряд, «Стрела-Ак Барс» – чемпион России по регби, «Зенит» готов продать Жерсона и другие новости
Победа 204-й ракетки мира на «Мастерсе», Фареры впервые выиграли три матча подряд, «Стрела-Ак Барс» – чемпион России по регби, «Зенит» готов продать Жерсона и другие новости

1. В квалификации ЧМ-2026 Фарерские острова победили Чехию (2:1) и впервые в истории выиграли три матча подряд. Сборная сохраняет шансы попасть на чемпионат мира, хоть их и очень мало. Нидерланды разгромили Финляндию (4:0), Хорватия обыграла Гибралтар (3:0), Беларусь уступила Шотландии (1:2) и потеряла шансы выйти на ЧМ. Гана стала 21-м участником турнира.

2. В FONBET КХЛ «Металлург» уступил «Авангарду» (1:5), «Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд, победив ЦСКА (3:2), «Барыс» проиграл «Торпедо» (3:5), «Сибирь» победила в гостях «Нефтехимик» (3:2 Б).

3. 204-я ракетка мира Валентин Вашеро обыграл Артура Риндеркнеша в финале в Шанхае и стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса».

4. НХЛ. В единственном матче дня «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (1:0), Овечкин отметился ассистом

5. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале чемпионата России по регби и впервые стала чемпионом. Казанская команда выиграла все трофеи в российском регби за один сезон. «Енисей-СТМ» победил «Красный Яр» в матче за бронзу.

6. «Зенит» считает, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно. Клуб готов продать хавбека за 25 млн евро, утверждает Жорже Никола. «Аль-Ахли» предложит «Зениту» около 55 млн евро за Педро, саудовский клуб начал переговоры.

7. Драган Стойкович подал в отставку с поста тренера сборной Сербии после домашнего поражения от Албании.

8. Федерация гимнастики Израиля оспорит в суде недопуск к ЧМ-2025: «Это создает опасный прецедент отстранения израильских спортсменов».

9. «Барселона» не продлит контракт с Левандовским, пишет Diario Sport. На место форварда могут купить Этта-Эйонга.

10. «Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами. Они демонстрировали символику Армии освобождения Косова.

11. Агент Паоло Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак».

Цитаты дня.

Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»

Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»

Мартен Фуркад: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов»

Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»

Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу. Она была лучше Франции весь финал»

