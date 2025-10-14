Катар вышел на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира второй раз подряд и в истории. На прошлом турнире были хозяевами
Катар пробился на ЧМ-2026.
Команда Хулена Лопетеги обыграла ОАЭ в 3-м туре 4-го раунда азиатской квалификации (2:1) и заняла первое место в группе, обеспечив путевку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Катар выступит на ЧМ второй раз подряд и в истории. Страна была хозяйкой ЧМ-2022.
В 4-м раунде азиатского отбора две первые команды из двух групп выходят напрямую на ЧМ, вторые места сыграют между собой за место в межконтинентальных стыках.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости