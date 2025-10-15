У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана – 1-я в истории НХЛ с таким результатом

У «Рейнджерс» 0 голов в 3 домашних матчах подряд на старте сезона.

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону » (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее команда под руководством нового тренера Майка Салливана уступила «Питтсбургу» (0:3) и «Вашингтону » (0:1) в Madison Square Garden.

Это первый случай в истории НХЛ , когда команда начинает сезон без заброшенных шайб в трех подряд домашних матчах.

При этом антирекорд по продолжительности безголевой домашней серии со старта сезона «Рейнджерс» (180 минут) еще не побили.

В сезоне-1928/29 «Питтсбург Пайрэтс» не забивали дома в течение 187 минут 19 секунд. Команда уступила «Бостону» (0:1 ОТ), сыграла вничью с «Монреалем» (0:0 ОТ) и забила первый гол на 47:19 в третьем матче с «Чикаго» (2:3).

В то время продолжительность овертаймов в НХЛ составляла 10 минут, при этом они не завершались после гола. Таким образом, первые два матча «Пайрэтс» в том сезоне продолжались по 70 минут.

Отметим, что в двух выездных матчах в текущем сезоне «Рейнджерс » одержали 2 победы при 10 заброшенных шайбах – 4:0 в игре с «Баффало» и 6:1 с «Питтсбургом».