«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Боксер Лебедев придумал кричалку про красно-белых после поражения от ЦСКА

Денис Лебедев сочинил кричалку про «Спартак».

Красно-белые уступили ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ (2:3). 

Российский боксер и болельщик армейцев Денис Лебедев посвятил победе команды две строчки собственного сочинения: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!»

«Да, кричалку я придумал. Я был с сыном и его другом, они фанаты ЦСКА. Им нравится такое, одинаковые по характеру. А я по одному из двух образований детский педагог. Поэтому так получилось. 

Не посмотреть дерби ЦСКА и «Спартака» – это преступление. Это как зарядку сделать, как чайку попить», – сказал Лебедев. 

