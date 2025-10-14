«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Боксер Лебедев придумал кричалку про красно-белых после поражения от ЦСКА
Денис Лебедев сочинил кричалку про «Спартак».
Красно-белые уступили ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ (2:3).
Российский боксер и болельщик армейцев Денис Лебедев посвятил победе команды две строчки собственного сочинения: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!»
«Да, кричалку я придумал. Я был с сыном и его другом, они фанаты ЦСКА. Им нравится такое, одинаковые по характеру. А я по одному из двух образований детский педагог. Поэтому так получилось.
Не посмотреть дерби ЦСКА и «Спартака» – это преступление. Это как зарядку сделать, как чайку попить», – сказал Лебедев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
