Семак про возможное увольнение: «Для меня мир не закончится, это для вас закончится, некого будет критиковать. Футбол – это только часть жизни»
Сергей Семак не боится увольнения с поста главного тренера «Зенита».
«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать.
Плана никакого на случай ухода нет. План – жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», – сказал Семак.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости