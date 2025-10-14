Семак про возможное увольнение: «Для меня мир не закончится, это для вас закончится, некого будет критиковать. Футбол – это только часть жизни»

Сергей Семак не боится увольнения с поста главного тренера «Зенита».

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать.

Плана никакого на случай ухода нет. План – жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», – сказал Семак.