Россия впервые обыграла южноамериканскую сборную – Боливию 3:0 в первом матче между командами в истории. Было 7 поражений и 4 ничьих с южноамериканцами

Сборная России впервые обыграла команду из Южной Америки.

Россияне разгромили сборную Боливии со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче.

Российская сборная добилась первой за 12 матчей победы над соперником из Южной Америки. До этого было 4 поражения и 2 ничьих с Бразилией, два поражения от Аргентины , ничья и поражение от Уругвая и ничья с Чили . Всего – 7 поражений и 4 ничьих.

С Боливией национальная команда РФ встречалась впервые.