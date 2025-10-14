Россия впервые обыграла южноамериканскую сборную – Боливию 3:0 в первом матче между командами в истории. Было 7 поражений и 4 ничьих с южноамериканцами
Сборная России впервые обыграла команду из Южной Америки.
Россияне разгромили сборную Боливии со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче.
Российская сборная добилась первой за 12 матчей победы над соперником из Южной Америки. До этого было 4 поражения и 2 ничьих с Бразилией, два поражения от Аргентины, ничья и поражение от Уругвая и ничья с Чили. Всего – 7 поражений и 4 ничьих.
С Боливией национальная команда РФ встречалась впервые.
