  • Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»
26

Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»

Сергей Семак считает, что без госфинансирования в российском футболе не обойтись.

«Конечно, частные клубы – правильная история. Мы должны понимать, в какое время мы живем. Сколько клубов могут содержать альтруисты футбола, как Сергей Николаевич Галицкий и другие.

К сожалению, без участия государства сейчас никак не обойтись. А способ, который может заинтересовать бизнесменов, в нынешнее время это нереальный вопрос», – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
