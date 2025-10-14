Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере – дубль в игре с Венгрией

Криштиану Роналду забил в 947-й и 948-й раз за карьеру.

40-летний нападающий сборной Португалии замкнул прострел Нелсона Семеду на 22-й минуте игры с Венгрией в квалификации ЧМ-2026, а в добавленное к первому тайму время сделал дубль после навеса Нуну Мендеша (2:1, перерыв).

Теперь на счету Роналду 806 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе национальной команды.

Подробно со статистикой футболиста «Аль-Насра » можно ознакомиться здесь .