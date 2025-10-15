  • Спортс
  Демидов забил и сделал передачу в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У форварда «Монреаля» 1+2 в 4 играх
9

Демидов забил и сделал передачу в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У форварда «Монреаля» 1+2 в 4 играх

Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 ОТ).

Форвард «Монреаля» признан второй звездой этой игры.

На 5-й минуте россиянин ассистировал Алексу Ньюхуку (1:0), а на 58-й – забил сам (4:4), переведя матч в овертайм.

Всего в 4 играх сезона на счету Демидова 3 (1+2) балла.

Сегодня за 14:43 (2:03 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот (1 был заблокирован, 1 – мимо), 2 блок-шота, 3 потери шайбы, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
