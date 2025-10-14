Англия вышла на ЧМ-2026. Сборная в 8-й раз подряд сыграет на чемпионате мира
Сборная Англии пробилась на ЧМ-2026.
Команда Томаса Тухеля в 8-м туре квалификации разгромила сборную Латвии (5:0).
По итогам 6 встреч Англия с 18 очками обеспечили себе первую строчку в группе К и прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
За два тура до конца идущая второй Албания отстает от Англии на 7 баллов.
Англичане сыграют на ЧМ в 8-й раз подряд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости