Англия вышла на ЧМ-2026. Сборная в 8-й раз подряд сыграет на чемпионате мира

Сборная Англии пробилась на ЧМ-2026.

Команда Томаса Тухеля в 8-м туре квалификации разгромила сборную Латвии (5:0).

По итогам 6 встреч Англия с 18 очками обеспечили себе первую строчку в группе К и прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

За два тура до конца идущая второй Албания отстает от Англии на 7 баллов.

Англичане сыграют на ЧМ в 8-й раз подряд.