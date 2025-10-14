Авербух о штрафах за превышение скорости: «Конечно, хватаю камеры, а иначе невозможно с таким темпом жизни. Как-то 20 камер поймал по дороге в Питер»

Авербух заявил, что превышает скорость на дороге из-за «высокого темпа жизни».

За 2024 год хореограф и продюсер Илья Авербух нарушил правила дорожного движения 409 раз.

– Раз мы в дороге – у вас есть рекорд по числу километров на машине за день? Вы же наверняка много перемещаетесь.

– Да, и прославился количеством штрафов. Я действительно много езжу на машине, а за последние годы очень развилась дорожная инфраструктура. Аэропорты закрыты, поэтому для меня поездка Москва – Крым раза три за месяц – это нормально. Какие-то рекорды по времени я там ставил...

Москва – Казань по новой трассе, а с Питером вообще иногда ощущение, что работаю в Петербурге, а вечером возвращаюсь в Москву. Для меня 1000 километров не расстояние. Знаю, некоторые люди за рулем устают – для меня это удовольствие и момент, когда можно побыть одному. Поэтому и вас не хотел брать, ха-ха.

Конечно, я хватаю камеры. Невозможно их не поймать с таким темпом жизни. Вот сейчас мы едем – наверняка что-то словили. По дороге в Питер как-то 20 камер поймал. Это меня не оправдывает, это просто факт. Ничего хорошего. Но для понимания – мы сейчас с тобой едем из Балабанова в Москву, а еще утром мне нужно было посетить по работе Смоленск.

– У нас огромная страна. Самое необычное место, где вы были?

– У нас огромная страна и много красивых мест. Мне скорее нравится не экзотика, а то, как меняются города прямо на глазах. У нас устоялось мнение, что выедешь из Москвы на 100 километров – и все, жизнь кончилась. Меня это реально задевает.

– Москва – не Россия?

– Это абсолютная неправда. Понятно, что Москва – флагман, не только России, но и мира. Но такой город, как Нижний Новгород, — ты приезжаешь и любуешься. Пермь стала лучше, Ставрополь. Я там живу какое-то время и обалдеваю.

Это просто стереотип. Много аэропортов новых, приятно прилетать. Прилетаешь в Южно-Сахалинск – просто чудо. В Новый Уренгой – вы просто не узнаете город. Говорю как есть — то, что видел. Если брать экзотику, из последнего – Териберка. Она тоже стала раскрученной и немного попсовой, но все равно вместе с северной природой изумительно, – сказал Авербух в интервью журналисту «СЭ» Дмитрию Кузнецову.

Загитова и футболисты набрали штрафов на миллионы. Почему их не лишают прав?